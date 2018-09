La CE donne le feu vert à Altice pour la vente de ses tours

La Commission Européenne a approuvé la vente par Altice d’une part important de ses activités tours au fonds d’investissement américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

Annoncé pour la première fois en juin, l’accord prévoit que KKR prenne 49,99 % des parts d’une nouvelle structure, SFR TowerCo, propriétaire de plus de 10 000 tours héritées de SFR, l’opérateur acquis par Altice en France. La transaction valoriserait SFR TowerCo à hauteur de 3,6 milliards d’euros, et l’intention est de créer la plus grande société indépendante du secteur en France.

Le régulateur explique que cet accord n’aura pas d’impact sur la concurrence étant donné que KKR et SFR TowerCo n’ont pas d’activités rivales.

Altice a annoncé le marché passé avec KKR parallèlement à un autre accord, visant cette fois à céder 75 % de Towers of Portugal (entreprise administrant près de 3 000 sites propriété de la société portugaise MEO, qui fait partie du groupe Altice) à un consortium réunissant entre autres Morgan Stanley Infrastructure Partners et Horizon Equity Partners. La transaction a été bouclée courant septembre.