La branche mobile de Sony continue de souffrir

Après un nouveau semestre en repli sur le secteur des smartphones, Sony envisage une nouvelle série de coupes franches pour tenter un retour à la profitabilité.

« Suite à des discussions intense sur le futur de cette activité, nous avons conclu qu’il était nécessaire de réduire la voilure afin de diminuer les risques », explique Hiroki Totoki, le directeur financier du fabricant japonais. Sony avait déjà signalé son intention de baisser ses coûts d’exploitation de 30 % sur l’année qui se terminera le 31 mars 2021 par rapport à l’année bouclée le 31 mars 2018. Mais cette fois, l’ampleur de la réduction envisagée est de 50 %.

« Nous prenons très au sérieux le fait que nous nous attendons à des pertes d’exploitation étendues encore sur trois années fiscales et nous visons à mettre en place un plan d’amélioration de la rentabilité qui nous permettra de revenir aux profits pendant l’année fiscale 2020 (bouclée fin mars 2021 NDLR) », a ajouté Hiroki Totoki.

Sony s’est concentré sur certains segments précis afin de retrouver la rentabilité depuis quelques années déjà. Mais si les produits se sont montré techniquement à la hauteur, l’activité smartphones n’a pas pour autant retrouvé la stabilité recherchée. Aujourd’hui, la question est de savoir jusqu’où il est possible de couper.

Pour son premier semestre fiscal, la branche a enregistré un CA de 2,21 milliards de dollars et des pertes opérationnelles d’environ 360 millions de dollars, contre un CA de 3,12 milliards et un profit de 10,6 millions pour la même période de 2017. Les livraisons sont tombées en parallèle de 3,4 millions de smartphones à seulement 1,6 million, la marque étant spécialement affaiblie en Europe, en Amérique Latine et au Moyen-Orient.

A noter que les pertes opérationnelles intègrent une charge de 140 millions de dollars liée au lancement d’un vaste réexamen des chances futures de la branche smartphones.

Sony a revu par ailleurs à la baisse ses attentes pour l’année. La direction s’attend maintenant à un CA de 4,51 milliards de dollars et à des pertes opérationnelles de 840 millions, contre un CA de 5,39 milliards et des pertes de 270 millions espérés auparavant. Ces estimations prennent en compte une baisse significative des ventes en Europe et au Japon.

Sony devrait livrer 7 millions de smartphones sur l’année, contre 13,5 millions sur l’année fiscale précédente.