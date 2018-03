Iliad progresse en France et se prépare à l’Italie

L’opérateur français Iliad, connu en France sous la marque Free, annonce que ses projets de lancement en Italie sont « bien avancés », alors qu’il continue sur sa lancée dans l’Hexagone.

Iliad explique avoir posé en 2017 les bases de l’architecture technique nécessaire au lancement en Italie, notamment en recrutant 80 personnes et en installant sur place une équipe de direction complète. Les dépenses en capital investies dans le projet s’élèvent à 314 millions d’euros, dont 50 millions payés à Wind Tre pour le spectre et 220 au gouvernement pour les fréquences de 1800 MHz.

Iliad compte commercialiser ses services en Italie « avant l’été ». Selon le Financial Times, Iliad aurait expliqué le 13 mars que « la plupart » de ses concurrents sont « en relativement mauvaise posture », Telecom Italia et Wind Tre étant nommément cités.

Succès domestique

Revenant sur ses activités en France, Iliad affirme que Free reste en tête pour la sixième année consécutive quant au recrutement de nouveaux abonnés mobiles, avec un gain net de près d’un million d’adhésions en 2017. Au total, Free revendique 13,7 millions d’abonnés mobiles, plus 6,5 millions d’abonnés aux lignes fixes à large bande.

Free précise encore que 2017 a été une année record pour le déploiement des réseaux mobiles. Sur les 12 mois, l’opérateur a ouvert quelques 3 700 nouveaux sites 3G, portant le total à près de 12 200, dépassant ainsi l’objectif de 12 000 originellement prévu pour la fin 2017. Free a également équipé plus de 4 300 sites 4G en 1 800 MHz et plus de 700 en 700 MHz, portant la couverture de la population française à 86 %.

L’année a également vu Iliad dépenser 320 millions d’euros pour l’acquisition d’une part de 31,6 % de l’opérateur irlandais eir.

Sur l’année complète, le groupe annonce 405 millions d’euros de profits, soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2016, suite aux effets délétères d’une charge fiscale exceptionnelle en France. Sans elle, les bénéficies devraient en principe s’élever à 480 millions, en hausse de presque 20 %.

Le CA total de 5 milliards d’euros est lui en hausse de 5,6 %, avec un CA mobile de 2,2 milliards, en croissance de 8,4 %.