Google et Facebook investissent dans l’IA en France

Les deux géants américains Google et Facebook veulent réinvestir en France dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Les annonces coïncident avec un événement international patronné par le Président Emmanuel Macron.

Google compte ainsi ouvrir un nouveau centre de recherche sur l’AI dans le pays, tandis que Facebook veut investir 10 millions d’euros dans ses locaux parisiens.

Dans un post de blog, Sundar Pichai, le pdg de Google, a précisé que le nouveau centre de recherche français serait voué à développer l’IA dans le cadre d’une gamme d’applications touchant à la santé, aux sciences, à l’art et à l’environnement. Il a ajouté que les chercheurs utiliseraient du code open-source de façon à ce que « chacun puisse utiliser les enseignements tirés des travaux pour résoudre ses propres problèmes à sa façon. »

Google compte étoffer sa main d’œuvre en France et ouvrir quatre nouveau Google Hubs dans le pays pour offrir des capacités de formation au numérique.

« Plus que jamais, nous voulons aider la France à trouver de nouvelles voies de progrès dans cette ère numérique, a expliqué M.Pichai. Nous espérons que ces nouveaux investissements vont aider le pays, l’enseignement et les entreprises locales à transformer la France en un vrai champion du numérique. »

Formation numérique

Le projet de Facebook vise de son côté à renforcer son centre de recherche à Paris dans le cadre d’une initiative au niveau européen qui prévoit notamment d’ouvrir des centres de formation en Espagne, Pologne et Italie. L’entreprise compte d’ici 2020 former un million de personnes et PME au numérique.

Ces annonces suivent un événement organisé par le Président Macron et 140 chefs d’entreprises dans le but de promouvoir l’investissement en France, en amont du World Economic Forum de Davos, en Suisse, qui a commencé le 23 janvier.

A noter qu’à la suite de cet événement, la compagnie de développement de logiciel européenne SAP a également présenté un plan de développement en France. SAP va investir 150 millions d’euros par an en R&D dans le pays.