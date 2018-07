AT&T rachète AlienVault pour muscler son offre de protection des entreprises

Le spécialiste de la cybersécurité AlienVault va rejoindre le giron du groupe AT&T pour un montant non dévoilé. L’opération fait partie d’un plan destiné à renforcer l’offre de l’opérateur dans le secteur de la défense informatique des entreprises. AT&T espère conclure l’affaire dans le courant du troisième trimestre.

En plus d’offrir un jeu d’outils capables de détecter et neutraliser les menaces, AlienVault est également réputée dans les milieux de la cybersécurité pour sa plate-forme Open Threat Exchange, qui permet aux chercheurs et aux entreprises du secteur de récolter et partager des données sur les menaces, anciennes ou nouvelles.

Selon Thaddeus Arroyo, pdg de la filiale entreprise d’AT&T, le rachat va permettre d’allier l’expertise d’AlienVault dans le renseignement à l’offre de protection de l’opérateur de façon à « améliorer notre capacité à aider les organisations dans la détection et le traitement des attaques informatiques ». AT&T ajoute que le groupe va continuer à investir dans Open Threat Exchange ainsi que dans les plate-formes unifiées de gestion de la sécurité.

AlienVault compte parmi ses clients les opérateurs régionaux américains Bluegrass Cellular et Hawaiian Telcom.

Le rachat intervient alors que les attaques numériques contre les entreprises se multiplient. Une étude du Ponemon Institute sponsorée par Keeper Security affirmait en septembre 2017 que 61 % des PME avaient souffert d’intrusions dans les 12 mois précédents, soit 55 % de plus que sur l’année finissant en septembre 2016. L’étude mentionnait également que la quantité moyenne de données volées par intrusion avait quasiment doublé.