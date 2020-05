AT&T donne des ailes à Loon - Mobile World Live

Loon vient de signer un accord de connectivité mondial avec le géant américain AT&T, opération que la filiale d’Alphabet/Google considère comme une étape clé pour crédibiliser son offre de services de télécoms d’urgence et appuyer au-delà ses plans d’expansion.

Dans un communiqué, Loon explique que ses systèmes de connectivité à haute altitude sont intégrés au réseau d’AT&T, « grosse affaire » car la couverture ainsi fournie va bénéficier aux partenaires de l’opérateur américain partout dans le monde.

Pour Alastair Westgarth, pdg de Loon, l’intégration des réseaux offre un gain de temps considérable : une fois les travaux achevés, le délai nécessaire pour lancer les ballons portant les systèmes de connexion va se compter en heures ou en jours contre des semaines ou des mois par le passé.

« Fournir des connexions fiables est au cœur de notre mission, ajoute JR Wilson, vice-président en charge de la stratégie tours et itinérance chez AT&T, notant que l’accord va permettre à l’opérateur de « rétablir rapidement les communications en cas de désastre, quand nos clients ont plus que jamais besoin de connexions ».

Bond en avant

Emily Yousling, chef de projet chez Loon, explique à Mobile World Live que le partenariat va faire monter d’un cran les ambitions commerciales de sa société : « Le but de tous nos services, y compris l’offre d’assistance en cas de désastres, est d’étoffer notre ligne de produits et d’ explorer plus avant les différentes scénarios d’utilisation et les applications commerciales des systèmes de plates-formes à haute altitude (HAPS). »

Pour Henry De Chaille, en charge du développement commercial, les HAPS sont encore en phase d’émergence et le partenariat avec AT&T va aider à démontrer qu’ils représentent une solution viable, générant ainsi de l’intérêt chez « des opérateurs plus mobiles ».

Loon s’était par le passé associé avec AT&T pour fournir de la connectivité à Porto Rico dans le sillage du cyclone Maria en 2017, alors que les infrastructures de l’île avaient été anéanties. Loon a également déployé ses services en 2019 suite à un tremblement de terre massif au Pérou.

En mars, Loon a fait en outre un pas en avant considérable en gagnant l’autorisation de démarrer des opérations commerciales avec Telkom Kenya.