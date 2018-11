Apple donnera désormais moins de détails sur ses ventes

Apple a annoncé que les chiffres détaillant le volume de ventes trimestrielles de ses produits phares ne seront plus communiqués à l’avenir, après la publication de résultats en demi-teinte montrant que les iPad et Mac déclinent et que les ventes d’iPhones stagnent.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a justifié la mesure en expliquant que les ventes unitaires « n’étaient pas nécessairement représentatives des forces profondes de notre entreprise ». Tim Cook, le pdg, a renchéri en notant qu’Apple considère que le plus important est la croissance soutenue de la base d’utilisateurs.

La décision de ne plus communiquer ce que les analystes considéraient comme un indicateur clé est liée aux résultats récents. Pour son T4 fiscal (T3 calendaire), Apple a annoncé un bénéfice de 14,1 milliards de dollars pour un CA record de 62,9 milliards en dépit de ventes de produits plutôt médiocres.

Au cours de l’année fiscale, les ventes de l’iPhone ont commencé par baisser de 1 % au T1 par rapport à la même période de 2017, progressé d’un petit 3 % au T2 avant de rester stables au T3 et au T4, le lancement de nouveau modèles fin septembre n’ayant pas eu le temps de relancer la machine.

En dépit de l’absence de progression en volumes, le prix plus élevé des iPhone écoulés a conduit à une augmentation de 37,2 milliards du CA.

Les ventes de l’iPad ont baissé elles de 6 % d’une année sur l’autre, de 10,3 à 9,7 millions. Et celles du Mac ont décliné de 2 % à 5,3 millions. Le CA lié à l’iPad a perdu 15 %, à 4 milliards: Côté Mac, le CA a augmenté de 3 % pour atteindre 7,4 milliards.

Concernant les services, Apple a publié un CA record de près de 10 milliards, en hausse de 17 %. Le CA lié aux autres produits (Apple Watch, Apple TV, etc.) a lui grimpé de 31 % pour s’élever à 4,2 milliards.

Pour son année fiscale 2018, Apple a engrangé au total 59,5 milliards de profits pour un CA de 265,6 milliards.