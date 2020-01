Apple défend son câble Lightning face à l’UE

En réponse à l’Union Européenne qui veut mettre hors la loi son câble Lightning, Apple riposte en affirmant qu’une telle mesure créerait encore plus de déchets électroniques et nuirait à l’innovation, rapporte BBC News.

La semaine passée, des membres du Parlement Européen ont appelé la Commission Européenne à faire adopter un chargeur de téléphone mobile unique afin de faciliter la vie des consommateurs et d’éliminer 51 000 t de déchets électroniques.

Dans un communiqué, Apple jure qu’imposer un connecteur unique universel sur les smartphones restreindrait la capacité d’innovation et « porterait atteinte aux consommateurs en Europe et à l’économie dans son ensemble ».

Apple explique avoir livré plus d’un milliard d’appareils équipés de connecteurs Lightning et affirme que des millions d’accessoires compatibles deviendraient redondants, générant ainsi plus de déchets.

En 2009, plusieurs fabricants dont Apple, Nokia et Samsung se sont engagés à offrir des chargeurs au standard micro-USB. Mais Apple a ensuite profité d’un vide juridique afin de lancer son port Lightning en 2012, en créant (et en vendant) des adaptateurs micro-USB, explique BBC News.