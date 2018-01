Altice sépare ses activités américaines du reste du groupe

Endetté à hauteur de 50 milliards d’euros, le groupe Altice vient d’annoncer un plan visant à rendre autonomes ses activités américaines et à créer une nouvelle structure pour ses activités européennes, dans le cadre d’une restructuration destinée à rebondir après une baisse récente des performances financières.

Le groupe, qui a multiplié les acquisitions aux États-Unis, en France, au Portugal et en Israël ces dernières années, a vu chuter sa valeur en bourse ces derniers mois essentiellement à cause de résultats en demi-teinte en Europe. Les faiblesses révélées en France et au Portugal lors de la publication des résultats du 3e trimestre ont en effet entraîné une baisse du cours de l’action de l’ordre de 30 %.

Ce plan de restructuration suit la réorganisation de la direction du groupe en novembre, avec le départ du pdg Michel Combes et la reprise en main par le fondateur historique, Patrick Drahi.

Dans le cadre de la réorganisation annoncée, un communiqué du groupe explique que les actionnaires de la maison mère basée aux Pays-Bas, Altice NV, se verront attribuer les 67,2 % d’Altice USA qu’elle détient. Altice NV sera ensuite rebaptisée Altice Europe.

La société Altice USA est entrée en bourse en juin 2017, environ deux ans après avoir été fondée autour de l’acquisition et de la fusion des câblo-opérateurs américains Cablevision et Suddenlink Communications.

Patrick Drahi restera aux commandes globales, comme président respectif du directoire d’Altice USA et d’Altice Europe.

Pour accompagner la séparation, les directeurs d’Altice USA ont accepté le principe de payer 1,5 milliard de dollars de dividendes aux actionnaires en plus d’un programme de rachat de parts de 2 milliards dans la foulée de la séparation effective attendue pour le 2e trimestre.

La nouvelle entité Altice Europe comprendra Altice France, Altice International (qui couvre les activités en République Dominicaine, au Portugal et en Israël) et une filiale nouvelle destinée à gérer la télévision payante.

Dennis Okhuijsen, directeur financier du groupe, est nommé pdg d’Altice Europe, tandis que Dexter Goei va continuer à servir comme pdg et directeur d’Altice USA. Les deux dépendent directement de Patrick Drahi.

A noter que la décision présente remet en cause la décision annoncée en mai 2017 d’unifier toutes les activités du groupe sous une appellation unique début 2018.