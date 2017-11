Airtel Africa vise la monétique mobile pour gagner des clients

Pour améliorer sa profitabilité, Airtel Africa veut d’abord développer l’utilisation de ses services monétiques mais aussi pousser la consommation de données et améliorer le taux de pénétration du mobile. Tels sont les objectifs qu’a dévoilé Raghunath Mandava, pdg de la filiale du groupe Bharti Airtel dans le cadre de la présentation des résultats du 2e trimestre fiscal 2017 (correspondant au 3e trimestre calendaire).

En matière de monétique, M.Mandava a annoncé qu’Airtel Money a bénéficié de transactions en hausse de 31 % en valeur d’une année sur l’autre, avec un total de 4,9 milliards de dollars passant par la plate-forme au cours du trimestre. 424 millions de transactions ont été enregistrées, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période de l’an passé.

A la progression des transactions correspond une progression de la clientèle de 3,5 %, la base totalisant désormais 9,5 millions d’abonnés.

Airtel Money est disponible dans les 15 pays d’Afrique où Airtel Africa est présent et offre des services 3G, notamment au Nigeria, au Tchad, au Ghana, au Kenya et en Tanzanie et en Zambie. L’opérateur offre également des services 4G dans trois pays.

En plus de souligner la croissance des services monétiques, Raghunath Mandava a précisé que sa société enregistrait une progression de son CA sur le continent et une accélération de la consommation de données.

« Nos efforts en vue de la création d’un business model profitable en Afrique continuent », a conclu M.Mandava.

Airtel Africa a généré un résultat net consolidé avant retenues exceptionnelles de 48 000 dollars US lors de son 2e trimestre fiscal 2017, contre une perte de 93 000 dollars pour la même période de 2016.