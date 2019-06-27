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高通称中国处在5G最前沿

27 JUN 2019

高通认为，5G的推出使中国第一次处在移动技术演进的最前沿，运营商正紧锣密鼓地准备今年晚些时候的推出，手机制造商正在准备兼容终端设备。

高通中国董事长孟朴（图）指出，在推出3G4G技术上中国落后于其他市场。但随着中国政府在本月早些时候发放5G牌照，中国运营商们将在今年推出5G，与全球趋势一致。

运营商的行动已刺激包括手机制造商和设备厂商在内的更广泛的中国企业生态系统，它们将在国内外为5G带来非常坚实的增长，为有望使用这种新一代技术的各行各业创造机会。

孟朴解释说：因此，中国提供了一个非常真实的未来。

颠覆与终端设备

这位官员承认，5G对社会和未来究竟意味着什么还依然是一个问题。它将迎来一个万物智联的时代，这意味着行业必须迅速创新，以跟上即将到来的前所未有的革命步伐。

孟朴指出，5G将与人工智能一道共同支持新业务模式，它将重塑许多业务部门。人工智能将使企业能够以实时的方式使用机器和终端所产生的全部海量数据。它将产生大量颠覆性体验。

当然，孟朴没有忽略高通中国的角色，指出公司凭借在3G4G技术上的领导力，在5G发展中确立了突出地位。

高通已和包括联想、一加、Vivo、小米、中兴在内的中国手机厂商紧密合作，确保兼容终端的充分供应。

他指出，在4G刚开始部署时，只有四家全球运营商和三家终端厂商。今年，当5G在全球开始部署时，超过20家不同运营商在全球推出了5G，超过20家移动终端制造商或推出了产品，或计划今年下半年发布新品。

他表示：只要哪里有5G计划，你就能在哪里发现中国企业的存在。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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