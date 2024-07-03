在上月的IT公司年度Discover活动上，慧与科技（HPE）和英伟达（Nvidia）的负责人就AI的出现提出了他们的观点，观点超越了炒作，解决了实施该技术的一些实用性。

英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋和慧与科技总裁兼首席执行官Antonio Neri（如图）一起在主题演讲台上讨论两家公司之间的AI合作，然后进一步探讨如何从该技术获得最大收益，同时解决道德和安全问题。

黄仁勋称AI为“60年来最伟大的基础计算平台变革”，延续了通用计算的演变，向CPU和GPU处理的转变，从“指令驱动”模式到“意图驱动”模式的转变。

黄仁勋解释道，“计算堆栈的每一层都发生了变化”，并指出这些导致可以编写和开发的应用程序类型的转变，以及这样做的过程也发生了变化。

黄仁勋认为，计算堆栈的变化使AI“如此重要”的原因，并解释说，该技术正在帮助“一个全新的行业”出现，这个行业通过生产具有嵌入式智能的软件，建立在当今3万亿美元的IT行业之上。

黄仁勋表示，所谓的AI-工厂正在“大量生产智能”，将IT领域作为这个新时代的开端。

Neri的演讲大致相同。他指出，人类对知识的永恒渴望是驱动力，同时强调HPE在开发突破性技术和超级计算机方面的长期经验。

“我们所取得的一切成就都引领我们走到当下此刻。我们再次引领一场变革。”

Neri 表示，“当人类思想与AI结合时，没有什么是我们无法共同达成的。”

高管们涵盖了确保人和AI这种统一所需的各种要素：Neri解释道，信任是一个基本支柱，并指出惠普实验室在2019年制定了涵盖隐私、人和社会责任的原则。

“在HPE，我们是AI的管家，坚定不移的诚信坚持我们的原则”。

他补充道，“我们都深深清楚AI变革力量，但是AI很难”，并指出该技术很复杂，并且伴随着许多风险。

Neri认为，不要仅仅是为了避免落后而急于进入AI是有好处的：“不计成本的创新是非常危险的。”

但是他提到了HPE已经在进行的各种计划，包括涉及PB级数据的自然和清洁能源的大学研究项目，以及医学研究，在这些研究中，将隐私与共享信息的能力保持一致是关键要求。

Neri表示，协作是AI的关键，但他解释道，最近对生成迭代的关注“需要更伟大的创新”。

混合云的设置将是必要的，因为“AI不是单一的事情”，相反，包括了上百种微服务、多个模型，“特定加速器”和“许多不同数据源”的连接，所有这些都高度分配在混合IT基础设施中。

“同时，你必须维护数据治理、监管合规性和安全性”， Neri认为，所有这些因素都使“内部混合云”成为必备条件。

热能火爆

两位高管都强调了在AI时代计算系统产生的热量问题，液体冷却被认为是解决这个问题最有效的手段。

黄仁勋（图左）解释道，液体冷却系统提供更高性能，“但是也降低了基础设施成本”，因为消除了各种传热开销。

“因此，液体冷却的未来将带来更好的性能、更低的基础设施成本和更低的运营成本等一切。”

Neri指出，AI正在推动加速计算芯片的界限，这将“需要更多的功率密度”，他补充道，“AI系统会产生大量热量和废物。”

这位HPE高管再次指出他的公司在解决这些问题方面拥有长期经验，并表示公司在液体冷却系统拥有二十年的经验，这些都是在超计算机的工作中获得的。

我们需要信息

Neri解释道，数据现在变得如此重要，它即将成为公司资产负债表上的一项资产。

但是他指出，充分利用数据方面存在一些障碍，其中最重要的是访问速度。

Neri说，许多企业正在优先考虑在边缘使用生成式AI，涉及“培训现有模型并在边缘运行推理以解决业务上的问题”，包括内容生成、生产设计和优化，以及通过使用对话式AI增强客户服务。

当然，HPE拥有处理训练大型语言模型所需的大量数据所需的专业知识，但是，Neri解释道，访问数据的速度是一个多年来存在的问题，他引用了IDC的研究表明，很少有IT领导者可以实时访问信息。

当人类思想与AI结合时，没有什么是我们无法共同达成的

Antonio Neri – HPE总裁兼首席执行官

“如果你没有在源头获得数据，那么你无法快速获得它并使用它。生成式AI（GenAI）是一种分布式工作负载，连接所有你的数据是关键，这意味着你需要从边缘到云的一个强大网络基础”。

Neri表示，HPE即将收购瞻博网络（Juniper Networks），这将增强其实力，打造“一个现代、更加安全和AI驱动网络产品组合的行业领导者”。对于服务提供商来说，这将推动虚拟网络功能的自动化和编排，“以扩大其基础设施规模、降低成本并加快新服务的交付速度。”

与此同时，企业将享受更简单的方式来管理包括私有5G在内的复杂的基础设施。

黄仁勋提到推理的需求，解释道，信息栈采用这个方法，可以简化企业对信息的使用、保护和部署。

将数据连接至模型堆栈导致后一个元素成为“可与企业的私有信息交互、聊天、检索信息智能AI”。

黄仁勋解释道，“我们希望在所有公司做的就是将我们企业智能转化为数字智能，一旦我们做到这一点，我们就会连接我们的数据和我们AI飞轮，那么我们就可以收集更多数据，获得更多的洞察力，创造更好的信息，允许我们提供更好的服务”。

反过来，公司可以从内部流程中获得更高的生产力，“运行得更快、做事更加高效”并且规模更大、“更重要的是，创造新产品”。

协作必要性依然是主题演讲的一个主要话题，高管们并肩出现强调了这一特点。但他们的演讲也有一种现实主义和实用主义的感觉，随着公司开始通过炒作周期并关注AI部署的实用性，这可能是一个潜在的积极发展。