AT&T铁塔战略与规划副总裁JR Wilson警告说，虽然卫星服务技术和商业模式已经取得显著的进步，但发射足够数量的卫星来满足覆盖的需求不适合胆小的人。

“这仍然是一个资本非常密集型的业务，并伴随着很大的风险。启动一个系统的财务成本巨大，然后你必须有一些适合市场的产品，能产生客户需求以满足商业案例。

该公司最近与谷歌、乐天移动和沃达丰集团联合向卫星宽带提供商AST太空移动（AST SpaceMobile）投资高达2.065亿美元，并一直利用在轨卫星测试该服务。

Wilson说，“这是一个广泛测试的阶段，我们在语音、数据功能以及5G视频通话方面获得了许多行业第一。我们预计AST SpaceMobile将在2024年上半年的某些时候再发射五颗卫星，这样，今年我们测试案例将得到更多证明，并开发我们打算推向市场的商业框架。”

“我预计将在2025年进行商业发布，但是我没有具体的日期。如果使用第一批六颗卫星的测试能让我们对网络充满信心，那么我们就会说让我们发射该星座的其余部分吧。”

该AT&T高管表示，进行商业建模一直基于非常保守的方案，“但是鉴于我们在美国公共紧急服务所取得的成功，我们认为商业案例是可行的。我认为如果对潜在商业案例没有足够信心，包括我们有能力在一个非常能承受的成本基础上将其销售给我们的客户，AT&T不会对AST SpaceMobile进行投资。”

虽然AT&T只考虑在美国推出此项服务，但AST SpaceMobile认为需要大概45颗卫星，如果全球覆盖的话，则至少需要90颗卫星。