据数据显示，中国三大运营商今年前三季度发展趋势大致相似，利润均实现增长，营业收入平稳增长，每用户平均收入均与去年持平。

与去年同期相比，三大运营商累计新增了2.6亿个5G用户(见下图)，中国5G用户总数达到惊人的13亿户，其中中国移动占据最大的市场份额。

每用户平均收入已经连续七个季度保持持平。

中国移动是唯一一个未披露移动服务营收数据的运营商，该运营商累计电信服务营业收入录得6646亿元人民币(912亿美元)，与去年同期相比增长了7.2%，产品销售额达到1110亿元人民币，增幅类似。

持有5G智能手机的用户为4.25亿个，增长了45.5%。占其总用户基数9.9亿的30%。

用户平均流量为15.6GB，增长了14.7%。流量及通讯服务营业收入为866亿元人民币，增长了26.4%。

中国联通设备销售额为292亿元人民币，增长了20%，该运营商增长了近1000万个移动用户，总用户数达到3.32亿户。

该运营商物联网终端连接数为4.67亿个，增长了30%，总营业收入为75亿元人民币，增长了22%。

截至九月底，中国电信新增了近1500万个移动用户，总数达到4.058亿户。

该运营商数字板块营业收入为997亿元人民币，增长了16.5%。