博客：中国的世界互联网大会推动开放

本周早些时候在中国乌镇举行的一年一度的世界互联网大会(WIC)引来了阿里巴巴、腾讯、百度、小米等国内公司的首席执行官和苹果、谷歌、思科等国际企业的官员。很少有科技大会能吸引这么多业界大佬。

乌镇被选作这样一个重要峰会的召开地点有点出人意料。这座长江边上的城市在三天的会议期间基本是封闭的，接待了1500名代表，绝大部分来自中国。它是一个狭小的风景区（如图），有1000多年历史。

大会由负责互联网审查等监管职能的中国国家互联网信息办公室主办，旨在彰显中国的科技进步。它当然有很多东西可讲：中国有13亿移动连接，近70%的4G普及率，是人工智能（AI）投资的领导者。

中央政治局常委王沪宁（图）发表了他进入中国最高决策机构后的第一个重要讲话，他在开幕演讲中严厉批评了互联网域名组织ICANN，称：“我们应该改革互联网规则系统中的那些不合理和不公平的安排，使新的国际规则和标准能够反映各方的关切，为平等参与创造条件。”

不出所料，他呼吁尊重网络空间主权，解决规则、政策和标准的不和谐。

中宣部部长黄坤明宣读了习近平主席的贺信，贺信说：“中国数字经济发展将进入快车道……中国对外开放的大门会越开越大。”

更加平等

联合国副秘书长刘振民表示，大会是一个思考消除不平等所需要的行动的机会，许多发言者也表达了这一观点。

法国前总理多米尼克·德维尔潘（右图）表示，积极的一面是全球互联网用户数超过世界总人口的一半。但他指出美国和中国日益加剧的地缘政治风险，增加了全球网络安全问题和隐私关切。

他指出，随着腾讯和阿里巴巴等公司的兴起，数字经济从西方转向东方意味着“美国的领导地位正越来越受到中国技术的挑战。”

德维尔潘呼吁探索和规范网络空间的新途径。

与此同时，听到泰国副总理巴金宣称：“我们承诺一个开放和透明的互联网”感到令人啼笑皆非。在此之前，5月，泰国电信监管当局命令Facebook删除泰国政府认为不合法的资料。

负起责任

电子商务巨头阿里巴巴执行主席马云可能是最受瞩目的人（至少对绝大多数中国代表是这样），他呼吁更多的全球合作，强调IT公司需要为经济增长更稳定负起责任。

他说：“第一次技术革命引起第一次世界大战，第二次技术革命引起第二次世界大战。这是不是意味着第三次世界大战会来。不。实际上，这将是一场抵御全球疾病、气候变化和其他全球挑战的世界大战。”他还表示世界不仅需要G20，还需要G200。

马云相信，未来几十年，互联网将在日常生活中无所不在，然后变得无形。

的确，包容、平衡和开放是乌镇大会的中心主题。但在一个中国政府过去几年用以加强网络监管战略的集会上，这似乎是一个奇特的组合。

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