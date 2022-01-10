三星发布低配版智能手机S21 FE

三星盖世系列S21智能手机家族再添新丁，发布了低配版S21 FE智能手机，这款终端比标准版减配了一些强大功能，但价格更具竞争力。

该公司在拉斯维加斯电子消费展2022的年度展会上发布了这款终端，这是继2020年下旬发布S20 FE后发布的新款FE（即 Fan Edition版本）。

盖世S21系列智能手机家族包括S21、S21+、S21 Ultra，S21 FE则是家族最新成员，这款终端将于1月11日开始售卖，起售价为699美元，比标准版的智能手机便宜100美元。

尽管价格更低，实际上S21 FE的6.4英寸显示屏大于S21的6.2英寸显示屏，但其摄像头和内存功能则明显低于S21标准版。

这款终端配备了三摄系统，包括一个1200万像素主摄像头和广角摄像头，还配备了一颗800万像素长焦镜头。其前置自拍摄像头是一个颇具竞争力的3200万像素摄像头。

与S21标准版一样，S21 FE也提供128GB和256GB存储选项，但相比S21的8GB选项，S21 FE额外提供6GB的选项。这款低配版本的智能手机配备了光学指纹传感器，而其他的S21终端配备的则是超声波传感器。

这款终端有四种颜色可选，即石墨色、橄榄绿、薰衣草色或白色。