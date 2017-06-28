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预计到2025年，中国5G连接点将占全球的39%

28 JUN 2017

据GSMA移动智库（GSMA Intelligence））和中国信息通信技术研究院（CAICT）研究显示， 到2020年中国三大电信运营商将推出商用5G网络，2025年前中国将成为世界上最大的5G市场。

今日在上海GSMA世界移动大会上发布的《中国的5G： 展望与区域对比》研究报告预测，到2025年，中国的5G连接点将达4.28亿个，占全球11亿5G连接点的39%。

该研究探讨了中国和亚洲其它先进市场新5G网络商用部署及测试的短期前景，探究了消费者及企业市场潜在5G应用场景。

GSMA会长Mats Granryd称：“中国的运营商们正与政府及企业密切合作，部署全球最大5G网络。”

全球最大5G网络部署

中国的移动运营商计划在2017-2019年进行5G网络阶段性测试，并于2020年开始商用。运营商将部署5G独立组网，建设新基站以容纳5G设备、回程链路、核心网。

然而，该报告指出亚洲其他市场正考虑另一选择—部署5G非独立组网。这些网络将在现有基础设施上运行，在人口高密度地区部署Small Cell加以辅助，允许4G和5G服务并行。

截至2017年3月，中国的4G普及率在两年间攀升了五倍，达到61％，且4G仍有巨大增长空间。 因此在中国，预计4G与5G网络将在相当长一段时间内共存。 中国5G网络的推广和采用的速度预计比4G要慢得多。十年内，中国运营商能够在成熟的4G生态系统中快速部署5G网络。

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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