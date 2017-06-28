预计到2025年，中国5G连接点将占全球的39%

据GSMA移动智库（GSMA Intelligence））和中国信息通信技术研究院（CAICT）研究显示， 到2020年中国三大电信运营商将推出商用5G网络，2025年前中国将成为世界上最大的5G市场。

今日在上海GSMA世界移动大会上发布的《中国的5G： 展望与区域对比》研究报告预测，到2025年，中国的5G连接点将达4.28亿个，占全球11亿5G连接点的39%。

该研究探讨了中国和亚洲其它先进市场新5G网络商用部署及测试的短期前景，探究了消费者及企业市场潜在5G应用场景。

GSMA会长Mats Granryd称：“中国的运营商们正与政府及企业密切合作，部署全球最大5G网络。”

全球最大5G网络部署

中国的移动运营商计划在2017-2019年进行5G网络阶段性测试，并于2020年开始商用。运营商将部署5G独立组网，建设新基站以容纳5G设备、回程链路、核心网。

然而，该报告指出亚洲其他市场正考虑另一选择—部署5G非独立组网。这些网络将在现有基础设施上运行，在人口高密度地区部署Small Cell加以辅助，允许4G和5G服务并行。

截至2017年3月，中国的4G普及率在两年间攀升了五倍，达到61％，且4G仍有巨大增长空间。 因此在中国，预计4G与5G网络将在相当长一段时间内共存。 中国5G网络的推广和采用的速度预计比4G要慢得多。十年内，中国运营商能够在成熟的4G生态系统中快速部署5G网络。