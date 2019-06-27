中国物联网大规模部署引GSMA盛赞

MWC19上海现场报道：据一份新的GSMA报告突出显示，作为全球最大的物联网市场，中国的物联网应用在智能家居、智慧产业和智慧城市领域已随处可见，这些应用正在帮助中国实现物联网的价值和社会转型。

中国三大移动运营商中国移动、中国联通和中国电信在全球15亿蜂窝物联网连接数的占比高达64%，其中也包括飞速发展的移动物联网授权频谱的低功耗广域覆盖（LPWA）技术。

产业协会首席技术官Alex Sinclair表示，“在中国政府的积极支持下，以移动物联网技术为基础，中国目前正勇立于创新型和变革型物联网解决方案大开发和大规模应用的潮头”。

他补充指出，物联网的新应用也出现在多个垂直行业中，从根本上改变了人们的出行和工作方式，传递着实时的信息，由此我们的城市变得更智慧、生活变得更轻松、生产力也得到了更大的提升。

交叉领域

物联网在中国的应用领域越来越多，采取大规模部署的案例不胜枚举。

例如，日海智能已经与中国电信建立了合作关系，在上海静安区37公里的区域内安装超过50万个NB-IoT传感器。传感器可监测消防栓水压和其他不同的应用场景。通过整合平台去聚合、监控和分析数据，以做出实时的改进响应。

中国移动在中国部署了超过10万套NB-IoT智能火警探测系统，包括警报器、温度传感器、烟雾探测器等。

中国联通安装了超过25000个煤气水表，通过使用NB-IoT平台将物联网与大数据融合，能源管理变得更加智能。

物联网-MWC上海

GSMA的物联网相关日程包括“未来物联网大会”，来自政府、移动运营商、企业的专家将共聚一堂，共同论证和讨论物联网、5G以及大数据的最新进展。

“移动物联网开发者日”旨在帮助企业利用NB-IoT 技术开启终端制造和走向市场之路。“互联中国”（4YFN，E7厅）将重点讨论三个重要的物联网垂直市场：智慧产业、智慧城市、智能家居。