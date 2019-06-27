GSMA会长盛赞5G移动技术的深远影响

MWC19上海现场报道：GSMA会长葛瑞德（如图）将技术论坛进一步延伸，探讨了已经开始由5G催生的用户案例，同时还讨论了历代移动技术带来的更广泛的社会效益。

葛瑞德会长在开幕演讲中指出，MWC19上海是该协会首次全面呈现5G技术的一次盛会，使用这项技术的大量演示都在传递着GSMA“智联万物”的愿景。

现场展示既有远程手术的演示，也有观看体育节目的AR体验，突出显示了由5G开启的一些可能应用场景。

葛瑞德解释称，移动技术已经“成为全球产业的心脏，但通过为每个人创造更好的未来，我们也有机会使其成为全球产业的灵魂”。要想做到这一点，需要建立技术、安全、信任和社会的主导地位，同时“为联合国17个可持续发展目标的完成做出共同贡献”。

为了强调他的观点，葛瑞德指出，目前在移动行业就业的直接和间接人数已达3200万，创造了3.9万亿美元的经济产值。他还指出，“目前，世界上有三分之二的人口在使用移动服务”。

监管

上述几个主导的领域显然可以带来财政收入，但葛瑞德表示，智能互联带给行业、政府和监管层的绝不仅仅是短期收益。 他对监管层发出了警告，敦促监管层分配足量可用的频谱给供应商使用，频谱价格不应过高以免给运营商带来负担，如果运营商背负了巨大的债务，将会削弱他们真正去部署5G网络的能力。

葛瑞德表示，“要想知道政府在分配频谱和发放5G牌照时的最佳做法，请去看看中国”，他提到的是中国最近的一项举动，为中国移动开启大规模投入计划已经铺好了道路。

他表示，其他的关键因素还包括，允许运营商之间的合并重组，在保持竞争的同时促进投资的进入；以法规和条例为手段平衡运营商与互联网公司间的战场；制定统一的国际数据隐私保护规范。

这些措施可以使运营商在医疗保健、智慧城市、行业和供应链方面解锁新的创新。他解释道，“在攻克老年痴呆症、孤独症和其他精神疾病时将带来重大突破”，并援引全息图为例，通过全息图病患者就有了探望亲属的可能。

教育也会再次迎来变革，包括机械、管道工程和医学在内的职业培训都可以远程实现。

在葛瑞德遐想的世界中，人工智能超越了现在的智能音箱，变成了一个能够真正了解我们个人品味和需求的系统，例如医疗保健。

人工智能将与物联网融合在一起，将智慧城市的创新带入家庭和办公室场景。

他认为这种创新将“有助于提升效率和生产力，使我们有限的资源得到更有效的利用”。

实践

这些已不是遥不可及的梦想。葛瑞德援引以大数据为例，印度已经在运用大数据来预测哪些地区可能发生了结核病疫情，使宣传活动和治疗中心能够“在疾病爆发流行前”提前到位。

世界最大移动运营商–中国移动“正以类似的方式在使用大数据来支持中国政府消除贫困”，到目前为止，正在帮助该国“超过700万”的人口。

葛瑞德指出，安全与信任对于实现移动技术的全部潜能是非常关键的。国家间的信任现在是“一个很热的话题”，他认为供应商之间的平等也是十分重要的。可以通过合作和协作来完成，并且在供应链和产品设计的各个层面中把安全和互信“内嵌在所有利益攸关者的文化中”。

他解释称，5G、人工智能、大数据和物联网的融合提供了一个机遇，“数以百万计的人们在面临气候、性别问题、经济繁荣、疾病预防、心理健康和福利方面都能得到极大的改进”。

他补充表示，“在我们永久地对它们进行融合后，其结果是鼓舞人心的，也是真正在拯救生命的”。