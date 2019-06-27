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GSMA会长盛赞5G移动技术的深远影响

27 JUN 2019

MWC19上海现场报道：GSMA会长葛瑞德（如图）将技术论坛进一步延伸，探讨了已经开始由5G催生的用户案例，同时还讨论了历代移动技术带来的更广泛的社会效益。

葛瑞德会长在开幕演讲中指出，MWC19上海是该协会首次全面呈现5G技术的一次盛会，使用这项技术的大量演示都在传递着GSMA“智联万物的愿景。

现场展示既有远程手术的演示，也有观看体育节目的AR体验，突出显示了由5G开启的一些可能应用场景。

葛瑞德解释称，移动技术已经成为全球产业的心脏，但通过为每个人创造更好的未来，我们也有机会使其成为全球产业的灵魂。要想做到这一点，需要建立技术安全信任和社会的主导地位，同时为联合国17个可持续发展目标的完成做出共同贡献

为了强调他的观点，葛瑞德指出，目前在移动行业就业的直接和间接人数已达3200万，创造了3.9万亿美元的经济产值。他还指出，目前，世界上有三分之二的人口在使用移动服务

监管

上述几个主导的领域显然可以带来财政收入，但葛瑞德表示，智能互联带给行业政府和监管层的绝不仅仅是短期收益。 他对监管层发出了警告，敦促监管层分配足量可用的频谱给供应商使用，频谱价格不应过高以免给运营商带来负担，如果运营商背负了巨大的债务，将会削弱他们真正去部署5G网络的能力。

葛瑞德表示，要想知道政府在分配频谱和发放5G牌照时的最佳做法，请去看看中国，他提到的是中国最近的一项举动，为中国移动开启大规模投入计划已经铺好了道路。

他表示，其他的关键因素还包括，允许运营商之间的合并重组，在保持竞争的同时促进投资的进入；以法规和条例为手段平衡运营商与互联网公司间的战场；制定统一的国际数据隐私保护规范。

这些措施可以使运营商在医疗保健智慧城市行业和供应链方面解锁新的创新。他解释道，在攻克老年痴呆症孤独症和其他精神疾病时将带来重大突破，并援引全息图为例，通过全息图病患者就有了探望亲属的可能。

教育也会再次迎来变革，包括机械管道工程和医学在内的职业培训都可以远程实现。

在葛瑞德遐想的世界中，人工智能超越了现在的智能音箱，变成了一个能够真正了解我们个人品味和需求的系统，例如医疗保健。

人工智能将与物联网融合在一起，将智慧城市的创新带入家庭和办公室场景。

他认为这种创新将有助于提升效率和生产力，使我们有限的资源得到更有效的利用

实践

这些已不是遥不可及的梦想。葛瑞德援引以大数据为例，印度已经在运用大数据来预测哪些地区可能发生了结核病疫情，使宣传活动和治疗中心能够在疾病爆发流行前提前到位。

世界最大移动运营商中国移动正以类似的方式在使用大数据来支持中国政府消除贫困，到目前为止，正在帮助该国超过700的人口。

葛瑞德指出，安全与信任对于实现移动技术的全部潜能是非常关键的。国家间的信任现在是一个很热的话题，他认为供应商之间的平等也是十分重要的。可以通过合作和协作来完成，并且在供应链和产品设计的各个层面中把安全和互信内嵌在所有利益攸关者的文化中

他解释称，5G人工智能大数据和物联网的融合提供了一个机遇，数以百万计的人们在面临气候、性别问题、经济繁荣、疾病预防、心理健康和福利方面都能得到极大的改进

他补充表示，在我们永久地对它们进行融合后，其结果是鼓舞人心的，也是真正在拯救生命的

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以网络在线服务的方式，致力于对移动行业的日常新闻及全球最大市场的发展进行报道与分析。

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