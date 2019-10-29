5G 气候效益预计将抵消能源消耗增长

MWC19洛杉矶现场报道：5G激发的应用将对环境项目带来重大贡献，将远超采用这项新接入技术所带来的能源消耗率增长。

在周四主旨演讲中的一次专题讨论会上，来自技术、移动和能源行业的代表讨论了关于无线技术和其他创新对碳排放和环境问题的影响。

惠普企业部首席可持续发展总监Christopher Wellise（如图，右侧第二位）表示，虽然他可以预计5G将带来电力消耗的净增长，但5G带来的社会效益将远超其电力消耗增长，“机遇将带来无限可能”。

他补充指出，能够享受5G红利的领域横跨大量板块和项目，包括数据处理的新能力。

Wellise表示，“我们预计到2025年边缘将贡献全部数据的三分之二，将不再仅仅是某一个集中化的地点产生全部的数据。可能将会在一处农场中产生数据，也可能在一座小城市中产生数据，也可能会在一家智能工厂的地板上产生数据。我们需要把电脑带到数据所在地，而不是将数据转移到电脑中。转移数据所需的能源将以指数级的规模超过处理数据所需的能源”。

智慧解决方案

Verizon 首席可持续发展总监兼ICT 可持续发展机构GeSI董事长James Gowen（如图，左侧第二位）也表示，虽然5G将“可能”会带来更多的能源消耗，但5G应用的影响力将是非常可观的。

他指出，“5G肯定会对气候带来重大影响。当Verizon与全球其他公司紧密合作时，我们也在探求一起合作的方法，因为终究有一天我们必将面临处理可持续发展的问题”。

美国国家可再生能源实验室副主任Doug Arent（如图，后排右侧）补充指出，“我们认为，智慧解决方案的确是塑造无碳未来的关键核心。正是智能电网、交互建筑、智能移动平台与尖端计算、人工智能、机器学习和预测算法的融合，才让人们真正具备了预测能力”。

无线技术公司都在紧跟潮流的研究如何大幅度降低移动行业的碳排放量，此次主题讨论会即是在这种氛围中召开的。包括Verizon在内，上个月已有50多家全球移动运营商与GSMA签署了新气候行动计划。