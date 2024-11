La Comisión Europea ha adjudicado al consorcio SpaceRISE, en el que participa la operadora española Hispasat. El contrato de concesión para desarrollar, desplegar y operar el sistema de satélites de conectividad segura de la Unión Europea, IRIS².

Este sistema, formado por más de 290 satélites en varias órbitas, tiene como objetivo proporcionar servicios gubernamentales y comerciales a partir de 2030.

El presupuesto aprobado para este proyecto, que también incluye la infraestructura terrestre asociada, es de 2.400 millones de euros, financiados con fondos públicos de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA), así como con fondos privados del consorcio SpaceRISE. La plena operatividad de IRIS² está prevista para principios de la década de 2030 y se extenderá durante un plazo mínimo de 12 años.

El consorcio SpaceRISE (Space Consortium for a Resilient, Interconnected and Secure Europe) está formado por un núcleo central de tres subcontratistas europeos, formado por la citada Hispasat, SES y Eutelsat, junto a otras empresas como Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, Hisdesat, OHB, Orange, Telespazio, Thales Alenia Space y Thales. El consorcio tiene como objetivo garantizar la subcontratación competitiva en la selección de su cadena de aprovisionamiento, especialmente para las pymes, y estimular la innovación promoviendo la participación de nuevos actores.

Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, ha expresado su entusiasmo por la adjudicación, destacando la importancia de IRIS² para el futuro de las comunicaciones por satélite en Europa. Según Panduro, se trata de un proyecto ambicioso en el que las empresas de SpaceRISE colaboran para ofrecer la mejor respuesta a las demandas de la Unión Europea.

Según elEconomista, la adjudicación de este contrato a Hispasat ha despertado el interés de la tecnológica española Indra, que ve en el operador de satélites una pieza clave para sus planes de crecimiento en el negocio satelital. Citando fuentes del mercado, el periódico asegura que la participación de Hispasat en SpaceRISE hace que la empresa sea ahora más atractiva para una posible adquisición por parte de Indra.