Éstas serán las tarifas ‘simples premium’ de O2 en España

Telefónica ha revelado las tarifas que ofrecerá bajo la marca O2 a partir de su lanzamiento comercial en el mercado español después del verano. La operadora tendrá una única tarifa de móvil con llamadas y mensa-jes ilimitados más 20 gigabytes de datos por 20 euros mensuales (IVA incluido) y un único paquete conver-gente con fibra óptica simétrica de 100 megabits por segundo más una línea móvil idéntica a la citada por 45 euros al mes. Opcionalmente se podrán contratar líneas móviles adicionales con 10 GB de datos por 15 euros mensuales. De este modo, Telefónica pretende abordar el mercado de los consumidores que desean contratar únicamente servicios de telecomunicaciones, sin canales de TV, un segmento del mercado espa-ñol en el que está arrasando MásMóvil.

Ahora bien, O2 aplicará el precio de 45 € mensuales únicamente en los paquetes de móvil más fibra donde ésta se instale en alguno de los 66 municipios españoles que la Comisión Nacional de Mercados y Compe-tencia (CNMC) considera mercados competitivos porque en ellos existen ofertas de tres o más operadoras, y que alojan al 34% de la población. En el resto del territorio, el precio mensual será de 58 € al mes. La com-pañía asegura que compensará los 13 € de diferencia a los clientes de algún modo que no ha especificado;

asimismo indica que en cuanto la CNMC amplíe la lista oficial a los más de 300 municipios que ya cuentan con tres operadores de fibra, aplicará automáticamente la tarifa estándar de 48 € a los abonados.

O2 estará dirigida en España por Pedro Serrahima (en la foto), artífice del lanzamiento de Pepephone (ahora propiedad de MásMóvil), y de hecho sus valores reproducen en gran medida los de dicha operadora virtual. Así, asegura que no usará los datos del cliente para nada que no sea prestarle servicio de telecomu-nicaciones, que no se dirigirá a él para ofrecerle descuentos o promociones, que no aplicará cláusulas de permanencia en los contratos y que la atención al cliente será prestada desde call centers locales, asig-nando el mismo teleoperador siempre que sea posible y dando inicialmente la razón al cliente en caso de reclamación.

El lanzamiento comercial de O2 comenzará en septiembre, si bien algunos clientes podrán contratar a par-tir de este mismo mes en régimen de pruebas.