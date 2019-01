El consejero delegado de Apple insiste en que los Estados Unidos regulen la privacidad

Tim Cook (en la foto), máximo directivo de Apple, ha insistido en que la Federal Trade Commission (FTC, Comisión Federal de Comercio, el organismo regulador estadounidense) otorgue a los usuarios un mayor control sobre la información que se recopila acerca de ellos y ha cargado contra la proliferación de lo que ha llamado una economía secreta e incontrolada de compraventa de datos.

En un artículo de opinión publicado en la revista Time, Cook exhorta al Congreso a aprobar “una legislación federal integral sobre la privacidad”, con provisiones que exijan que las firmas minimicen la recolección de datos sobre los consumidores y faciliten a estos el “acceso, corrección y eliminación” de los datos acumulados.

También afirma que la FTC podría implantar nuevas protecciones mediante la creación de un “centro de coordinación de los revendedores de datos” en el que estos deberían inscribirse. Así los usuarios podrían estar al corriente de las ventas que incluyan información sobre ellos y darles un mayor poder para, en palabras de Cook, “borrar sus datos a petición, de una vez por todas, mediante un procedimiento gratuito, fácil y en línea”.

“Los consumidores no tienen por qué tolerar que las empresas sigan elaborando sin responsabilidad alguna perfiles detallados de los usuarios, que se produzcan filtraciones de datos que parecen escapar a todo control y que el control sobre nuestra propia vida digital sea cada vez más tenue.”

Diferenciación

Cook ha reiterado muchos de los argumentos que ya presentó en un congreso sobre privacidad celebrado el año pasado en Bruselas, en el marco de un esfuerzo continuado por parte de la empresa para diferenciarse en el ámbito de la privacidad.

A lot of folks already highlighted #Apple’s billboard at #CES2019 but here’s what it looks like in context, hovering over @Google’s outdoor booth. pic.twitter.com/eWAyy3iluI

— Diana Goovaerts (@DiaMariesbeat) 8 January 2019