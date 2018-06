WorldRemit signe avec First Bank au Nigeria

Le spécialiste des transferts de fonds WorldRemit vient de passer un accord avec la banque nigériane First Bank, dans le but affiché de faciliter la disponibilité des envois d’argent liquide effectués à partir de téléphones mobiles partout dans le monde.

Dans son communiqué, WorldRemit explique que l’intégration de First Bank dans son réseau de partenaires au Nigeria va bénéficier à ses clients dans plus de 50 pays.

Les pays essentiellement concernés par les envois de fonds vers le Nigeria sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Banque Mondiale estime que le Nigeria est le principal destinataire de transferts en Afrique, avec 22 milliards de dollars rapatriés dans le pays en 2017.

Selon WorldRemit, le marché passé avec First Bank est un pas de plus vers l’objectif de connecter 10 millions de clients à des pays émergents en 2020. Dans ce but, WorldRemit a signé ces 12 derniers mois une série d’accords avec l’opérateur virtuel international Lebara, Wari au Sénégal et National Bank of Kenya.

« Le Nigeria est notre second marché mondial, souligne Andrew Stewart, directeur de WorldRemit pour la région Moyen-Orient et Afrique. C’est aussi notre premier marché en Afrique et celui où la croissance est la plus rapide. Ce partenariat va aider la transition entre les transferts matériels et les transferts en ligne, plus sûrs, plus rapides et moins chers. »

First Bank revendique être une des plus grandes banques du Nigeria, avec 10 millions de comptes actifs.