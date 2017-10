Wari s’allie avec WorldRemit au Sénégal

Le groupe Wari, basé au Sénégal, fait équipe avec la société de transferts de fonds en ligne WorldRemit pour permettre les versements instantanés d’argent dans le pays.

Dans un communiqué, les deux entreprises précisent que le nouveau service va permettre aux clients de WorldRemit dans plus de 50 pays de transférer des fonds à des particuliers au Sénégal.

Le nouveau service devrait être disponible à travers le réseau de 27 000 points de délivrance de Wari.

Wari, qui vise à développer l’accès aux services financiers en Afrique de l’Ouest, affirme assurer plus d’un million de transactions quotidiennes tant à travers son réseau direct que grâce à ses partenariats. Wari revendique plus de 500 000 agents dans 60 pays.

Les deux partenaires expliquent que leur alliance va apporter beaucoup au Sénégal, vu l’importance de sa diaspora, notamment en France, Italie et Espagne.

La Banque Mondiale estime que 1,6 milliards de dollars US ont été transférés au Sénégal depuis l’étranger en 2015.

Le partenariat avec Wari va donner à « un demi-million de personnes la possibilité de partager de l’argent instantanément, partout et à n’importe quel moment », assure Catherine Wines, cofondatrice de WorldRemit.

Le partenariat, ajoute Mme Wines, appuie « la transition depuis des transferts coûteux assurés offline par des agents physiques vers des méthodes en ligne, plus rapides, plus sûres et moins coûteuses. »

WorldRemit a accompli des progrès significatifs ces mois derniers, à travers un certain nombre de nouvelles alliances.

En juin, WorldRemit a notamment annoncé l’intégration d’Android Pay, suivie en juillet d’un partenariat avec Huawei visant à développer l’infrastructure de monétique mobile du fabricant chinois.

En août, WorldRemit a également inauguré un partenariat avec la National Bank of Kenya et avec la Sacombank vietnamienne.