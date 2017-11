Telecom Italia discute avec le gouvernement italien sur les réseaux fixes

Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Telecom Italia, souligne que le réseau fixe de l’opérateur est stratégique pour l’entreprise et qu’il travaille avec le gouvernement italien pour parvenir à une « solution commune » quant à son avenir, selon le quotidien La Repubblica.

« Évoquer une séparation du réseau peut faire sens dans l’idée de créer une plate-forme encore plus neutre et réduire la fracture numérique dans le pays », a indiqué Arnaud de Puyfontaine dans l’interview.

M. de Puyfontaine explique qu’il travaille « sur ce front avec pragmatisme » avec le pdg de l’opérateur, Amos Genish, ajoutant : « Je comprends l’intérêt national… L’important est de satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes. »

En septembre, l’opérateur a nié les rumeurs selon lesquelles il chercherait à vendre son réseau fixe en cuivre après que le ministre italien de l’économie et des finances, Pier Carlo Padoan, ait indiqué qu’une séparation serait avantageuse pour le pays.

« C’est un mécanisme qui améliore l’efficacité et l’environnement concurrentiel et devrait être mis en œuvre autant que possible », a expliqué M.Padoan en août.

Le réseau fixe de Telecom Italia pourrait valoir jusqu’à 15 milliards d’euros et des négociations sur une acquisition potentielle par l’État ont déjà été évoquées par le passé.