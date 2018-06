Telecom Egypt empoche 200 millions de dollars de financement

L’opérateur Telecom Egypt vient s’assurer 200 millions de dollars de financement en signant avec des institutions financières chinoises, dont la Bank of China et la China Export & Credit Insurance Corporation. L’accord a été facilité par l’équipementier Huawei afin d’accélérer le déploiement du réseau 4G par l’opérateur.

Opérateur historique en Égypte jusqu’à présent cantonné à la téléphonie fixe, Telecom Egypt a lancé des services 4G en septembre 2017, suite à un long processus d’enchères qui l’a mis en concurrence avec les autres opérateurs mobiles du pays, Orange Egypt, Etisalat Egypt et Vodafone.

Dans un interview à Bloomberg, le directeur des relations investisseurs de Telecom Egypt, Sarah Shabayek, a expliqué en avril dernier qu’elle s’entretenait avec diverses banques afin d’obtenir 735 millions de dollars de prêts destinés à offrir plus de flexibilité dans les opérations.

L’accord avec les organismes chinois va courir sur 48 mois, avec une période de grâce de 24 mois.

Ahmed El Beheiry, pdg et directeur exécutif de Telecom Egypt, précise qu’obtenir un financement à long terme « au plus bas coût possible » avec des conditions de remboursement avantageuses est une preuve de la forte position financière de l’opérateur.

En mai, Telecom Egypt a également obtenu 200 millions de dollars de l’African Export-Import Bank (Afreximbank) pour financer ses infrastructures.