Safaricom offre désormais un découvert avec son service m-Pesa

Afin d’étendre encore son offre de services financiers sur mobile, l’opérateur kenyan Safaricom propose désormais à ses clients un découvert.

Le plan avait été annoncé à l’occasion de la présentation des résultats du premier semestre 2019 en novembre dernier, mais l’opérateur avait indiqué à l’époque attendre l’autorisation de la Banque centrale du Kenya, régulateur des opérations financières. Le feu vert une fois accordé, le service est devenu accessible dès la semaine du 7 janvier, en partenariat avec la société de crédit CBA.

Les utilisateurs doivent souscrire au service, baptisé Fuliza, mais peuvent y renoncer quand ils le souhaitent. Le découvert est limité et régulièrement contrôlé par Safaricom en fonction de critères de solvabilité propres à chaque abonné.

L’offre de découvert n’est que le dernier d’une série de services innovants qui ont permis à Safaricom de dominer le marché de la monétique sur mobile au Kenya. En plus d’offrir de nouvelles options sur le transfert d’argent et le paiement au point de vente, l’opérateur propose des produits d’épargne et des prêts à travers une marque parallèle à m-Pesa, m-Shwari.