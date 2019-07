Proximus et Orange vont signer un accord de partage de réseau

Proximus et Orange Belgium ont annoncé leur intention de partager leurs réseaux afin d’améliorer leur couverture outre-Quiévrain, tout en y accélérant le déploiement de la 5G.

Dans un communiqué, les deux sociétés indiquent que Dominique Leroy, pdg de Proximus, et Michel Trabbia, patron d’Orange Belgium, ont signé une lettre d’intention en vue d’un accord qui doit aider les partenaires « à répondre à la demande croissante des clients en matière de qualité de réseau mobile et (à profiter) d’une meilleure couverture intérieure (deep indoor). »

Sous réserve d’accord final, Proximus et Orange Belgium prévoient de réaliser un réseau d’accès partagé, administré par une joint venture à 50/50. Les deux sociétés proposeront cependant des produits et services séparés et resteront concurrentes pour les ventes au public, aux entreprises et en gros.

Pour justifier plus avant le rapprochement, les opérateurs expliquent que l’opération permettra un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique, au bénéfice des utilisateurs et sans nuire à la concurrence.

« Le réseau partagé améliorera la couverture, le nombre consolidé de sites mobiles étant estimé supérieur d’environ 20 % au réseau d’accès radio actuel de chaque opérateur pris séparément, explique le communiqué. Bien que partageant leurs réseaux d’accès mobiles, les deux entreprises conserveront le plein contrôle de leurs propres ressources de spectre et continueront à exploiter en toute indépendance leurs cœurs de réseaux afin de garantir une expérience client et de service différenciée. »

« Le partage du réseau d’accès mobile est une tendance en Europe qui offre des avantages aux consommateurs, commente Michel Trabbia dans le communiqué. Il permet d’investir plus efficacement afin d’absorber l’explosion de la consommation de données. Le calendrier de cet accord de partage du réseau d’accès mobile est important, car il nous permettra d’accélérer le déploiement de la 5G et de réduire aussi la consommation combinée d’énergie de 20 %, ce qui est tout bénéfice pour l’environnement. »