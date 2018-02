Paiements par mobile : une forte hausse est attendue d’ici 2020

Un tiers des smartphones en usage dans le monde serviront à un paiement au point de vente en 2018, prédit eMarketer. Dans son rapport sur le secteur du règlement sans contact, le cabinet de recherche précise encore que 35 % des gens âgés de plus de 14 disposant d’un smartphone feront appel à un service sur mobile au moins une fois tous les six mois cette année. Le nombre des utilisateurs de ces services devraient dépasser le milliard pour la première fois en 2020, ce qui représente une croissance à deux chiffres pour 2018 et 2019.

Sans surprise, eMarketer explique que la Chine sera le leader mondial du secteur, bien que la pénétration rapide du paiement par mobile permette à d’autres pays de rivaliser en termes de croissance. Selon le cabinet de recherche, la Chine devrait représenter 61 % des paiements de proximité par mobile fin 2018, mais cette part retombera à 56 % en 2021.

eMarketer identifie en outre dans son rapport une série de facteurs impactant la pénétration de la technologie dans les différentes régions du globe.

En Europe occidentale, le cabinet précise que la popularité des cartes de débit et crédit sans contact font que les consommateurs sont moins tentés d’utiliser leurs smartphones. Dans les pays en développement – Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique – eMarketer note que le faible nombre de comptes en banque et l’usage encore limité du smartphone sont les principaux obstacles.

Dans les pays en voie de développement, le rapport suggère que les autocollants contenant une puce sans contact, comme ceux lancés en 2017 par Safaricom au Kenya, seront le moteur de la croissance.