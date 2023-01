Orange va ouvrir sa première ferme solaire en Europe

Orange fait un nouveau pas en avant vers le développement durable en présentant les plans de sa première ferme solaire en France (et en Europe), après un accord avec le fournisseur d’énergie renouvelable Reservoir Sun.

Dans un communiqué, l’opérateur français explique que le tandem va construire une centrale photovoltaïque sur le site de communications satellites de Bercenay-en-Othe, à environ 15 km au sud-ouest de Troyes, dans l’Aube.

Couvrant une surface au sol de 50 000 m² (5 hectares) pour une puissance de 5 MW, la centrale solaire devrait fournir 20 % de l’énergie utilisée par le site. Le surplus éventuel d’électricité sera rebasculé sur le réseau.

Orange ajoute que la ferme photovoltaïque, qui doit entrer en service en 2025, permettra d’éviter l’émission de 100 t de CO2 par an. Le groupe précise que le projet de ferme solaire permet de « faire face à ses engagements environnementaux », qui favorisent « de plus en plus le recours aux énergies renouvelables ».

Avant de démarrer, il reste cependant à mener une analyse de l’impact environnemental de l’installation en collaboration avec la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement).

« Cette ferme solaire reflète notre démarche d’additionnalité et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développer le recours aux énergies bas carbone, commente Michael Trabbia, pdg par intérim d’Orange Wholesale et International Networks. Ce projet contribue ainsi à sécuriser notre approvisionnement en énergie tout en décarbonant nos activités. »