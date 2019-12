Orange s’allie avec ATC pour mieux couvrir les zones rurales

Orange annonce un plan destiné à déployer plus de 2 000 nouveaux sites mobiles en France, principalement dans les zones rurales et le long des axes de transport routier pour fin 2024, en partenariat avec ATC France, société vouée à la gestion d’infrastructures.

Selon le communiqué d’Orange, les engagements souscrits par l’opérateur en matière de couverture nécessitent de nouveaux efforts d’infrastructure, les zones rurales étant une priorité selon Fabienne Dulac, directrice générale adjointe à la tête d’Orange France.

Selon Mme Dulac, le partenariat avec ATC France, filiale d’American Tower Corporation, permettra à l’opérateur « d’accélérer nos déploiements dans ces zones clés tout en conservant notre puissance de différenciation et notre capacité d’investir dans les réseaux qu’ils soient fixe ou mobile. »

« Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec Orange, opérateur leader du réseau mobile en France, qui souligne une collaboration forte à l’échelle de l’hexagone, ajoute pour sa part Julian Plumstead, pdg chargé de l’Europe d’ATC. Cet accord contribuera à développer notre parc d’infrastructures en France et renforcera les liens et les synergies entre nos deux groupes sur le long terme. »

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Orange contrôle directement 17 000 de ses 25 000 sites en France. ATC France gère plus de 4 000 adresses toits-terrasses et pylônes et héberge près de 5 500 contrats de clients sur plus de 2 500 sites en exploitation, selon le communiqué.

A noter qu’Orange a présenté au début du mois dans le cadre de sa nouvelle stratégie quinquennale un plan détaillé visant à créer une société indépendante destinées à gérer ses tours en Europe.