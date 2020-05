Orange met en avant le rôle de l’IA dans le développement des réseaux intelligents - Mobile World Live

Dans le cadre d’un webinar organisé par Orange le 18 mai, Emmanuel Lugagne-Delpon, senior vice-président d’Orange Labs Networks, a affirmé que l’IA peut « apporter de la valeur à presque toutes les phases du cycle de vie du réseau » – de la planification à la sécurité, en passant par la conception, l’optimisation de l’investissement et la maintenance intelligente.

Emmanuel Lugagne-Delpon a cité en exemple l’Espagne, où l’IA et l’apprentissage machine (machine learning, ou ML) servent à déterminer quels sites sont les plus profitables et comment réduire le taux de résiliation. Cette application a permis d’améliorer le capex de 10 à 20 % et l’opérateur prévoit de répliquer le modèle dans d’autres pays.

Dans un autre cadre, Orange fait appel à l’IA pour détecter les fraudes aux appels internationaux, réduisant les coûts induits de 37 millions d’euros – une approche facile à appliquer à d’autres transactions, selon Emmanuel Lugagne-Delpon.

Orange recourt également à l’IA pour prédire l’évolution du trafic mobile afin de prévenir les encombrements et réduire la consommation d’énergie des réseaux.

« Voici des principes que l’on peut appliquer à tous les segments des réseaux fixes et mobiles, au réseau de transport, aux coeurs de réseaux, aux data centres…, a souligné M.Lugagne-Delpon, précisant qu’Orange allait augmenter son taux d’automation afin d’améliorer le monitoring et l’évaluation des performances ou encore identifier et traiter les pannes.

Réseaux du futur

Pour Steve Jarrett, vice-président senior données et IA, ces champs d’application seront particulièrement utiles dans les futurs réseaux orientés logiciel. Tout en concédant qu’il subsiste des difficultés, il a insisté sur le fait que de telles infrastructures représentent « une merveilleuse opportunité, parce que les données deviendront bien plus disponibles et accessibles que dans bien des cas aujourd’hui. »

Steve Jarrett a ajouté que le Covid-19 (coronavirus) mettait en lumière « la nécessité d’un processus de décision fondamentalement basé sur les données », menant à son tour à « plus d’investissements dans les données et l’IA. »