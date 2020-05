Orange étend son réseau de transfert de fonds en Afrique - Mobile World Live

27 MAY 2020

Le Maroc et le Burkina Faso viennent de rejoindre la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali et Madagascar sur la liste des pays vers lesquels des clients basés en France peuvent désormais envoyer des fonds directement grâce à leur mobile via Orange Money.

Les paiements appuyés sur le service peuvent également être effectués en liquide ou par carte auprès d’agents ou de boutiques agrées en France par Orange.

« En mettant en place le transfert international, nous souhaitons offrir à nos clients une alternative aux moyens traditionnels pour recevoir de l’argent au-delà des frontières, explique Yves Gauthier, directeur général d’Orange Maroc, dans un communiqué. Dorénavant, leur téléphone mobile leur permet de recevoir de l’argent de leur proches vivant en France à moindres frais, instantanément, et en toute sécurité. »

« La crise sanitaire que nous traversons a montré que le transfert d’argent de mobile à mobile constituait un avantage déterminant pour nos clients, souligne pour sa part Christian Bombrun, Directeur Produits et Services d’Orange France. Les utilisateurs du transfert d’argent en France se sont massivement tournés vers Orange Money pour envoyer instantanément et en toute sécurité, de l’argent à leurs proches. »

L’annonce intervient alors que nombre d’États et d’organisations s’inquiètent des délais dans l’expédition internationale de fonds causés par la pandémie en cours. Plusieurs gouvernements encouragent en particulier l’introduction de mesures destinées à facilité l’ouverture de canaux de transferts numériques.