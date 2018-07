Orange annonce le succès d’un test 5G en Roumanie

Le groupe français Orange revendique la réussite d’un premier essai 5G FWA (Fixed Wireless Access) mené dans la ville roumaine de Cluj-Napoca, « première européenne » qui lui permettra de mieux affiner sa stratégie dans plusieurs pays tout en prenant de l’avance sur l’évaluation de la technologie en conditions réelles.

Dans un entretien accordé à Mobile World Live, Arnaud Vamparys, Senior Vice-President chargé des réseaux radio chez Orange, a expliqué que le retour offert par les clients aiderait l’opérateur à définir quand et comment déployer la 5G FWA.

« 2018 est l’année des essais de bout en bout en 5G, explique Arnaud Vamparys. Le test que nous venons de mener permet d’offrir à certains foyers des performances en accès sans fil équivalentes à celles de la fibre, ce qui nous intéresse pour compléter notre offre dans des pays où elle n’est pas encore disponible. »

« Nous avons réalisé un grand nombre d’essais en laboratoire l’an passé et il est temps désormais de faire face à nos clients et de vérifier s’ils sont satisfaits de ce genre de solution », ajoute Arnaud Vamparys, notant que mener assez tôt des tests sur le terrain donne à Orange un avantage sur la concurrence en donnant la possibilité d’évaluer réellement la 5G partout où l’opérateur est présent.

Au-delà des espérances

Le test mené à Cluj-Napoca est le premier d’une série annoncée par Orange en février et qui a démarré début juin. Selon l’opérateur, il s’agit du premier test 5G sur réseau FWA réalisé en conditions réelles en Europe, en collaboration avec Samsung et Cisco.

Au total, 15 clients habitant différents bâtiments y ont participé. Chacun a été encouragé à utiliser simultanément des applications exigeantes en bande passante, comme la télévision 4k et le jeu sur cloud. Les performances du réseau et le retour d’expérience ont été régulièrement enregistrés afin d’évaluer les éventuels problèmes techniques et les attentes des consommateurs.

Selon Yves Martin, directeur du marketing d’Orange Roumanie, les résultats préliminaires suggèrent que le système a fonctionné « mieux que prévu » par rapport aux tests en laboratoire. Les consommateurs rapportent en particulier un niveau de service amélioré par rapport aux connexions large bande disponibles.

L’opérateur a fait appel à la technologie mmWave pour offrir une connexion fixe à partir d’une station de base 5G, suite à un accord passé avec le régulateur national afin de disposer du spectre requis.

Orange n’est bien entendu pas le seul opérateur à entreprendre des tests : les exercices destinés à évaluer les performances des réseaux 5G se sont multipliés en Europe ces derniers mois. L’annonce d’Orange n’est qu’une des « premières » revendiquées ces dernières semaines dans les domaines de la 5G fixe comme mobile. Le test réalisé en Roumanie sur la technologie mmWave intervient par ailleurs à la suite de tests similaires réalisés aux États-Unis.