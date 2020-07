Orange adopte l’open RAN en République Centrafricaine - Mobile World Live

Le groupe français Orange vient à son tour de marquer son intérêt pour la technologie open RAN, en signant avec le constructeur Parallel Wireless et le spécialiste des infrastructures i engineering. Le partenariat vise à déployer des équipements de réseau à base logicielle en République Centrafricaine (RCA).

L’accord est un volet du programme Include Digital in Every African Life (IDEAL) d’Orange, qui vise à offrir des services numériques à des utilisateurs encore non-connectés dans les pays d’Afrique où le groupe est présent.

Un communiqué de Parallel Wireless suggère que la RCA, qui compte moins de 5 millions d’habitants, n’est que le premier bénéficiaire de déploiements open RAN à venir par Orange en Afrique.

Parallel Wireless note que la RCA « est un pays divisé numériquement, avec seulement 48 % de connexions mobiles uniques et une infrastructure de réseau limitée. Les réseaux traditionnels 2G, 3G ou 4G nécessitent des équipements coûteux et encombrants à mettre en place et faire fonctionner. La mise à niveau de ces réseaux basés sur du matériel est difficile et onéreuse. »

Le fabricant affirme en revanche que l’open RAN est parfaitement adapté à des régions techniquement difficiles, où le revenu par utilisateur est faible.

Cette semaine, le directeur de la stratégie open RAN du groupe Vodafone, Santiago Tenorio Sanz, a confirmé à Mobile World Live que la technologies est prête pour les utilisateurs 2G, 3G et 4G en zones urbaines et suburbaines, mais qu’il faudra plus de temps pour les zones urbaines denses et la 5G.

Démultiplier le marché

Pour Hervé Suquet, directeur général technique d’Orange Moyen-Orient et Afrique, « l’ouverture associée à la virtualisation du RAN, à l’automatisation et aux nouvelles possibilités de génération de revenus permettra à Orange de prendre la tête du marché pour répondre le plus efficacement aux besoins de nos clients en République centrafricaine. »

« Grâce à cette technologie, Orange RCA fournira aux populations rurales la gamme complète des services (voix, données et Orange Money), déjà fournis dans les zones urbaines, a ajouté Hervé Suquet. Le fait de pouvoir faire fonctionner la 2G et la 3G sur le même système aujourd’hui et, à mesure que nos clients passeront à la 4G à l’avenir, la mise à niveau homogène vers la 4G nous permettra non seulement d’étendre notre investissement initial, mais aussi de proposer de nouveaux services beaucoup plus rapidement. »