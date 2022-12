Nokia va fournir du matériel 5G pour le nouveau métro parisien

Nokia a signé un contrat visant à fournir l’équipement du réseau 5G de 4 nouvelles lignes automatisées du métro parisien.

L’équipementier finlandais a été choisi par la Société du Grand Paris, l’organisation chargée de concevoir et de réaliser l’extension du réseau de transports de la capitale. Nokia avait déjà remporté un marché portant sur des systèmes de communication LTE sur 3 des nouvelles lignes.

Dans un communiqué, Nokia explique son intention de fournir un multi-service 5G IP/MPLS, un cœur de réseau mobile et des systèmes RAN pour les quatre lignes, qui doivent courir sur 200 km et transporter jusqu’à 2 millions de passagers par jour.

Les équipements fournis seront utilisés pour les communications opérationnelles et la connexion dans les stations, les lignes automatisées et les dépôts.

Nokia note que le réseau doit offrir « une dorsale haute performance destinée à améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et l’expérience passager ». Parmi les fonctions supportées figurent la surveillance vidéo en temps réel et l’identification des menaces, ainsi que des systèmes d’information et de ticketterie optimisés.

Le projet de transport sur rail, baptisé Grand Paris Express, comprend la création des 4 nouvelles lignes et la rénovation d’une cinquième. Il prévoit la construction de 68 nouvelles stations et des infrastructures attachées.

A noter que Totem, la TowerCo d’Orange, a empoché pour sa part le contrat destiné à fournir l’infrastructure 5G pour l’une des nouvelles lignes. Cellnex avait annoncé en 2021 avoir gagné un marché similaire portant sur 2 lignes.