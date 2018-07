L’Ouganda modère sa taxe sur la monétique mobile

Le gouvernement de Kampala vient de faire un pas en arrière dans l’application de son impôt sur les mouvements d’argent opérés par mobile en annulant la taxe prélevée sur les dépôts, selon la télévision ougandaise. Cette taxe, a affirmé David Bahati, le ministre d’État chargé du plan, aurait été instaurée par erreur le mois dernier et sera annulée.

Les autres taxes frappant la monétique mobile et les médias sociaux n’en sont pas moins maintenues en dépit du mécontentement croissant de certains politiciens et des associations communautaires.

L’État ougandais compte prélever 1 % sur les transferts, les retraits et les paiements assurés par mobile, plus 0,05 dollars US par jour de connexion à un média social ou un service de messagerie OTT (Facebook, WhatsApp et Skype en particulier). M.Bahati a affirmé que le gouvernement espère ainsi récolter 26 millions de dollars par an.

Les opposants à la taxe, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, affirment qu’elle frappe surtout les membres les plus pauvres de la communauté et les jeunes, grands utilisateurs de médias sociaux. Lesquels se font l’écho récemment de projets de manifestations. A suivre…