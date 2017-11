L’Indien Paytm vise l’Europe

Vijay Sharma, pdg de la compagnie de monétique indienne Paytm, souhaite lancer son service dans le monde développé, notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Vijay Sharma a précisé que la voie la plus logique pour une expansion mondiale passait par des marchés comme Singapour et la Malaisie. Mais, a-t-il ajouté, « cela ne serait pas aussi satisfaisant » qu’un succès dans le monde développé.

Paytm est l’un des plus grands fournisseurs de services de paiement par mobile en Inde, avec plus de 250 millions de clients.

En Inde, Paytm offre un système de paiement au point de vente par code QR, une plate-forme de commerce électronique et un service d’investissement dans l’or. Cette année, Paytm a également pénétré l’espace bancaire, offrant une palette élargie de services financiers sur mobile destinés aux utilisateurs privés de compte en banque.

L’entreprise bénéficie d’un puissant soutien international. La maison mère, One97, est soutenue par Alibaba, le géant chinois du commerce électronique, et sa filiale Ant Financial (ex-Alipay). En mai 2017, le conglomérat japonais Softbank a placé 1,4 milliards de dollars dans Paytm, la plus grosse somme jamais investie dans une start-up indienne à ce jour.

Mais Paytm ne s’est aventuré hors de son marché domestique qu’une fois, pour lancer une version limitée de son app au Canada en mars 2017. A l’époque, les médias indiens ont spéculé sur le fait que l’opération annonçait une offensive plus large sur de nouveaux marchés. L’annonce de M.Sharma en est la confirmation.