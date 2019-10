L’Éthiopie pourrait abandonner sa part majoritaire dans Ethio Telecom

Le gouvernement éthiopien s’apprêterait à abandonner sa part majoritaire de l’opérateur nationalisé Ethio Telecom après une première phase de privatisation prévue en 2020, selon Bloomberg.

Dans une interview à l’agence de presse, Balcha Reba, directeur général de l’Autorité des Communications Éthiopienne, explique que gouvernement pourrait encore vendre des parts supplémentaires après la cession de 49 % du capital à un opérateur, transaction qui devrait intervenir en 2020.

M.Reba a cependant ajouté que le marché devrait devenir plus ouvert à la concurrence et plus mature avant qu’une vente additionnelle puisse intervenir.

Le secteur éthiopien des télécoms doit subir une vaste réorganisation en 2020. En plus du plan de privatisation, le gouvernement doit scinder l’opérateur national en deux activités, séparant les services et la vente au détail des infrastructures réseau fixes et mobiles.

Le pays doit également mettre fin au monopole d’Ethio Telecom en cédant deux licences d’opérateurs mobiles en mars 2020.

Dans l’interview à Bloomberg, M.Reba précise que le marché pourrait s’ouvrir encore dans le futur, avec la cession d’autres licences à long terme.

Toutes ces nouvelles sont bienvenues pour Orange, Vodacom et MTN, qui ont tous annoncé leur intérêt pour l’Éthiopie, un des derniers grands pays d’Afrique fermés aux opérateurs internationaux.