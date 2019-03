Les transactions par mobile représentent plus d’un milliard de dollars par jour

Environ 1,3 milliard de dollars : tel est le montant moyen des transactions traitées chaque jour de 2018 dans 90 pays par les fournisseurs de services financiers sur mobile, explique un rapport de la GSMA. Le nombre des titulaires de comptes associés à ces services a parallèlement augmenté de 20 % par rapport à la fin 2017.

Publié le 25 février, le State of the Industry Report on Mobile Money de la GSMA fait état de 866 millions de comptes sur mobile dans le monde fin 2018. Le nombre de transactions numériques croît deux fois plus vite que celui des transactions en liquide dans les pays où les services sur mobile sont disponibles.

La GSMA suggère que la croissance pourrait accélérer encore grâce aux mesures de régulation prises l’an passé en Égypte, en Ethiopie et au Nigeria et qui seraient susceptibles d’ajouter 110 millions d’utilisateurs de services financiers sur mobile dans les cinq prochaines années.

Smartphones

La GSMA explique que l’expérience client a été améliorée dans de nombreux pays en encourageant l’adoption du smartphone et en favorisant l’interopérabilité des services. On observe par ailleurs une diversification croissante des écosystèmes destinés au paiements.

Le rapport note que les opérateurs de nombreux pays collaborent désormais pour offrir prêts et produits d’assurance, tout en développant une offre plus variée.

Le document mentionne par ailleurs que les opérateurs proposant crédit, épargne ou assurance rapportent que 46 % de leurs clients utilisent activement les services financiers sur mobile, contre 26 % aux opérateurs n’offrant pas de services supplémentaires.

Un bémol cependant : le rapport déplore l’introduction dans certains pays d’une régulation de plus en plus complexe.