Les paiements par mobile gagnent encore du terrain au Royaume-Uni

Les paiements sans contact par mobile remportent un succès grandissant outre-Manche, où un quart de la population a déjà procédé à des achats par ce biais, affirme une étude réalisée par Visa.

Visa explique que les consommateurs utilisant déjà le paiement sans contact avec leurs cartes de débit et de crédit étaient plus à même d’utiliser les services sur mobile.

Selon une enquête menée en juin et juillet auprès de 2 077 personnes, 26 % des sondés ont indiqué avoir utilisé des services de paiement par mobile et 36 % des cartes sans contact.

« Notre étude montre que l’engouement en faveur de nouvelles méthodes de paiement est plus grand que jamais, assure Kevin Jenkins, Managing Director de Visa pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Avec les myriades d’options de paiement offertes par les appareils mobiles, les dix prochaines années vont voir les transactions sans contact prendre une part encore plus grande dans notre vie de tous les jours. »

Les conclusions de Visa confirment des statistiques publiées à la mi-août par le gestionnaire de paiements Worldpay, qui montrent que les transactions sans contact par mobile au Royaume-Uni ont augmenté de 336 % lors du premier semestre 2017.

Ce décollage a été cependant lent à intervenir en dépit du fait que le pays ait été l’un des premiers choisis pour lancer Apple Pay et que les plateformes de Samsung et de Google y soient disponibles.