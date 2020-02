Les opérateurs français sont d’accord pour le spectre 5G à prix fixe

Les quatre grands opérateurs de l’Hexagone vont acquérir chacun pour le prix fixe de 350 millions d’euros 50 MHz de spectre compatible 5G, annonce l’Arcep. Mais si Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom ont donc accepté l’offre du gouvernement, le régulateur doit maintenant examiner les dossiers qu’ils ont déposé.

L’Arcep veut assigner les blocs de fréquences choisis après la fin de la vente aux enchères qui doit débuter en avril et permettre aux opérateurs d’ajouter à leur allocation des blocs supplémentaires de 10 MHz. Les blocs de 50 MHz seront alloués en même temps que les fréquences remportées aux enchères. Le régulateur compte boucler les deux pans de la vente au plus tard en juin.

Pour avoir le droit à un bloc de 50 MHz dans les bandes 3,4 à 3,8 GHz, les opérateurs devaient satisfaire à un certain nombre de critères relatifs à la couverture minimum, la disponibilité des produits et le respect de la concurrence.

Parmi les engagements auxquels devaient souscrire les opérateurs figuraient en particulier l’amélioration de la couverture à l’intérieur des bâtiments à usage professionnel et commercial, la fourniture d’offres spécifiques d’accès fixe sur le réseau mobile, une plus grande transparence des services et des engagements sur l’accueil des opérateurs virtuels (MVNO).

Arcep doit annoncer prochainement si les quatre opérateurs ont bien souscrit à tous ces critères avant de lancer la vente aux enchères.

L’État escompte tirer au moins 2,2 milliards d’euros de la vente de spectre.