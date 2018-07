Les opérateurs français rivalisent sur la 5G

Les opérateurs français font assaut de rhétorique pour affirmer leur position de leader sur la 5G.

Orange et SFR ont ainsi annoncé chacun à quelques heures d’intervalle que l’Arcep, le régulateur national, avait approuvé l’expansion de leurs tests 5G dans certains secteurs.

Orange, leader sur le marché, va mener un pilote à Marseille, en plus des pilotes déjà en cours de mise en place à Lille et Douai. Le numéro deux SFR va déployer des réseaux d’essai à Nantes et Toulouse, après avoir travaillé avec Nokia à un projet sur Paris.

Bouygues Telecom, en troisième position, affirme pour sa part avoir mené à Bordeaux le « premier pilote 5G en conditions réelles » (SFR avait déjà rapporté en mai un tel test, mais il s’agissait d’une expérience menée en laboratoire).

L’Arcep a annoncé en janvier qu’elle offrirait des licences temporaires aux opérateurs afin qu’ils puissent tester la 5G dans neuf zones urbaines. Le régulateur a ajouté qu’il était ouvert aux requêtes portant sur d’autres régions.

En juin, le 4e opérateur, Free (groupe Iliad), a annoncé que la 5G était pour lui une évolution importante mais pas une priorité immédiate.