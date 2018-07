Les opérateurs espagnols dépensent 438 millions d’euros en spectre 5G

Telefonica, Orange et Vodafone ont tous trois acquis du spectre 5G aux enchères et permis à Madrid d’empocher plus de quatre fois le prix plancher demandé.

Vodafone a acquis 90 MHz dans la bande des 3,7 GHz pour 198 millions d’euros. Telefonica a payé 107 millions pour 50 MHz sur les bandes des 3,6GHz et 3,8 GHz. Orange a réglé 132 millions pour 60 MHz sur les bandes proposées.

MasMovil, le 4e opérateur, a participé à la vente mais n’a pas ajouté de spectre aux 80 MHz déjà obtenus cette années dans deux achats séparés.

L’opérateur avait acquis 40 MHz auprès d’Eurona, un fournisseur de services par satellite, en plus de 40 MHz obtenus en rachetant le fournisseur de services B2B Neutra Network.

Le montant de la vente a allègrement dépassé la réserve de 100 millions fixée par le gouvernement espagnol et MasMovil comme Telefonica ont promptement fait remarquer que leurs concurrents avaient payé très cher leurs achats.

Dans un message à Mobile World Live, MasMovil explique avoir payé en moyenne 0,57 million par MHz, contre 2,2 millions lors de la vente aux enchères.