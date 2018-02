Le régulateur zimbabwéen regrette la pénurie de spectre

La Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (PTRA), chargée d’assurer la régulation des télécoms à Harare, se plaint de ne pouvoir accorder des licences à de nouveaux entrants sur le secteur mobile à cause du manque récurrent de spectre disponible.

Le directeur des services techniques de la PTRA, Nicholas Muzhuzha, a expliqué au journal The Herald que le pays n’a pas les ressources nécessaires pour accueillir des opérateurs en plus des trois déjà présents dans le pays. Il a ajouté que le régulateur avait décidé de limiter le nombre des opérateurs fixes à deux.

Selon GSMA Intelligence, le marché mobile zimbabwéen est partagé entre trois concurrents : Econet Wireless vient en tête avec 6,8 millions d’abonnés fin 2017, devant NetOne (5,1 millions) et Telecel (2,1 millions).

Une quatrième licence mobile aurait été accordée à l’opérateur fixe Telone. Mais ce dernier n’aurait pu lancer son service faute des ressources techniques nécessaires.