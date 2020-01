Le régulateur belge gèle le rapprochement entre Proximus et Orange

L’Autorité belge de la concurrence (ABC) a décidé de bloquer jusqu’à la mi-mars la joint venture de réseau projetée par Proximus et Orange Belgique. Le régulateur veut se donner le temps d’examiner les objections soulevées par Telenet, concurrent des deux opérateurs.

La décision de l’ABC met donc en veille jusqu’au 16 mars l’application de l’accord passé en juillet 2019 entre Proximus et Orange Belgique. Dans un communiqué, le régulateur explique qu’il s’agit pour lui d’évaluer « un impact potentiel sur la concurrence ».

La décision de l’autorité belge bloque le transfert de personnel entre les deux opérateurs partenaires, mais n’aura pas de conséquences sur les propositions relatives à l’acquisition d’équipements réseau. Reste que l’accord entre Proximus et Orange devra être également examiné par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Dans un communiqué, le groupe Telenet se déclare « satisfait de la décision de l’ABC d’imposer une mesure provisoire à l’encontre de Orange Belgique et de Proximus, mais insiste sur le fait que l’ABC et l’IBPT doivent continuer à examiner l’affaire de manière approfondie et en tenant compte des objections déjà émises par Telenet, des inquiétudes formulées par l’IBPT pendant la procédure devant l’ABC et de la position de la Commission européenne dans d’autres affaires similaires. »

Proximus et Orange Belgique prévoient de construire outre-Quiévrain un réseau mobile partagé à égalité, avec pour but d’améliorer la couverture du pays et d’accélérer le déploiement de la 5G.

En novembre 2019, Proximus a affirmé que la direction de Telenet s’était retirée des discussion autour d’un réseau partagé, avant de déposer une plainte relative à un impact potentiel sur la concurrence.