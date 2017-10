Le paiement sur mobile décolle en Pologne

Près de 600 000 Polonais ont fait appels aux services de paiement sur mobile Android Pay et HCE (Host Card Emulation, ou émulation de carte hébergée) au 3e trimestre 2017, soit 180 000 de plus qu’au 2e trimestre et 400 000 de plus qu’au 3e trimestre 2016.

Dans une étude portant sur les mois de juillet à septembre, la publication polonaise spécialisée Cashless, qui obtient ses données auprès des banques, confirme ainsi un sérieux envol de l’utilisation des services de paiement sur mobile dans le pays, avec quelques 590 000 transactions passées sur la période, contre 410 000 au cours du trimestre précédent.

Le fait que le recours aux paiements sur mobile ait quasiment triplé d’une année sur l’autre démontre « l’adoption très rapide des nouvelles technologies par le marché polonais », observe Cashless.

La banque PKO BP revendique la base de clients la plus active en matière de paiements sur le point de vente, avec plus de 120 000 connexions. BZ WBK se place en seconde position avec plus de 100 000 connexions HCE et Android Pay.

Au 3e trimestre, le nombre des banques offrant une solution de paiement par smartphone s’est augmenté d’une nouvelle recrue, BGZ BNP Paribas.