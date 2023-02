Le MWC retourne à Shanghai

Après deux années d’éclipse, la réouverture des frontières chinoises et l’annulation des restrictions liées au voyage permet à la GSMA d’organiser une nouvelle édition du MWC Asie à Shanghai.

Le MWC Shanghai se tiendra au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) du 28 au 30 juin.

Dans un communiqué, John Hoffman, pdg de GSMA Ltd, souligne que ce retour n’aurait pas été possible sans « la détermination et l’engagement de notre cité hôte et de nos estimés partenaires – China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, ZTE et SNIEC ».

Wu Qing, maire adjoint de Shanghai, rappelle quant à lui que la cité « accorde une valeur primordiale » au salon et soutient sa croissance continue.

Participation

Pour Yang Jie, président de China Mobile, le MWC Shanghai reste l’événement majeur du du domaine des nouvelles technologies en Asie, « une plateforme critique pour rassembler et faire avancer l’industrie du mobile ».

Ke Ruiwen, président de China Telecom, estime pour sa part que le salon joue le rôle de figure de proue du progrès technologique mondial en continuant de promouvoir l’innovation, la coopération et la collaboration. « China Telecom attend avec impatience de présenter ses derniers produits et services et d’échanger autour des thèmes de l’infrastructure, de l’innovation technologique, des applications industrielles et de la coopération au sein de l’écosystème », précise-t-il.

Liu Liehong, président de China Unicom, explique qu’« en temps qu’étoile polaire du développement des technologies de communication mobiles, le MWC Shanghai est devenu une plateforme majeure pour le dialogue international qui permet aux parties prenantes de l’industrie de parvenir à un consensus et de renforcer la collaboration dans le cadre d’une recherche du développement mutuel ».

Pour Sihan Bo Chen, directrice de la GSMA pour la Chine, il existe aujourd’hui une demande exceptionnelle pour des événements en présentiel, mais aucun ne peut rivaliser « avec le buzz et le dynamisme générés par le MWC Shanghai. Il n’a jamais été plus urgent de se retrouver pour évoquer tendances, innovation et visions ».

Pour Sihan Bo Chen, le MWC Shanghai apporte « le mix d’inspiration et de rencontres entre décideurs qui permet de voir fleurir les collaborations et fait émerger de nouvelles sources de croissance ».