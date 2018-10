Le cabinet CCS Insight estime que le marché des wearables, ces objets connectés à porter sur soi, va quasiment doubler entre 2018 et 2022, alors que l’Apple Watch confirme son succès et entraîne derrière elle les autres marques de smartwatches.

Dans un communiqué, CCS Insight indique que 117 millions de wearables seront livrés en 2018 et estime à 233 millions le nombre des unités qui seront vendues en 2022 dans un secteur qui pèsera alors 27 milliards de dollars.

CCS Insight précise que la croissance est emmenée par une forte demande de smartwatches toujours plus populaires dans la foulée du succès d’Apple, qui vient d’étendre en septembre sa gamme en lançant l’Apple Watch Series 4.

CCS Insight ajoute que de plus en plus d’utilisateurs trouvent un véritable usage à leurs smartwatches, et que cet engouement pourrait générer une vague de remplacements dans les années qui viennent – un changement de comportement notable par rapport aux débuts du marché, marqué par un fort taux d’abandons.